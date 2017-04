Blitzermeldungen Allgäu

So funktioniert's:

Sie finden auf der Karte die Anzahl der Blitzermeldungen im Allgäu seit Beginn der Datensammlung (27.07.2012). Je tiefer Sie in die Karte zoomen, desto genauer wird die Anzeige. Über den Tag können Sie auswählen, wie oft an einem bestimmten Wochentag an einer bestimmten Stelle geblitzt wurde.



Die Farben richten sich nach der Anzahl der Blitzstellen in einem Gebiet:

1 Blitzer grün, 2-9 blau, 10-99 gelb, 100-999 rot, ab 1000 violett.



Die Daten werden täglich erweitert. Wenn Sie auch Blitzer entdecken, posten Sie diese bitte auf der facebook-Seite „Allgäu-Blitzer“, direkt erreichbar unter www.allgaeu-blitzer.de.